Вашингтон, 3 февраля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Американские военные в рамках первого удара по целям в Ираке и Сирии применили за полчаса свыше 125 снарядов, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби, назвав удары успешными.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции, выпустив более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут», — сказал он.

При этом Кирби не стал говорить о количестве погибших и пострадавших в результате атаки. США считают удары успешными, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля американская военная авиация поразила не менее 85 целей проиранских группировок в Ираке и Сирии. Центральное командование вооружённых сил США заявило, что в ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов. Целями стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей исламской революции. В результате атак были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников.

После этого произошёл пожар на базе США на месторождении газа «Конико» на востоке Дейр-эз-Зора в Сирии, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что база была обстреляна четырьмя ракетами.

Американский лидер Джо Байден предупредил, что ответные действия США на атаку базы в Иордании продолжатся. Белый дом такие действия не оставит без реакции, добавил он. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты при этом «не ищут конфликта на Ближнем Востоке».