В Белом доме назвали успешными удары по объектам в Ираке и Сирии
Кирби: ВС США за полчаса выпустили 125 снарядов по целям в Ираке и Сирии
Вашингтон, 3 февраля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Американские военные в рамках первого удара по целям в Ираке и Сирии применили за полчаса свыше 125 снарядов, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби, назвав удары успешными.
«Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции, выпустив более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут», — сказал он.
При этом Кирби не стал говорить о количестве погибших и пострадавших в результате атаки. США считают удары успешными, заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля американская военная авиация поразила не менее 85 целей проиранских группировок в Ираке и Сирии. Центральное командование вооружённых сил США заявило, что в ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов. Целями стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей исламской революции. В результате атак были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников.
После этого произошёл пожар на базе США на месторождении газа «Конико» на востоке Дейр-эз-Зора в Сирии, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что база была обстреляна четырьмя ракетами.
Американский лидер Джо Байден предупредил, что ответные действия США на атаку базы в Иордании продолжатся. Белый дом такие действия не оставит без реакции, добавил он. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты при этом «не ищут конфликта на Ближнем Востоке».