Вашингтон, 3 февраля, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон осудил внешнюю политику президента США Джо Байдена, назвав её катастрофой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Внешняя политика Байдена — это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене», — сказал Джонсон.

По словам спикера, такая политика администрации Белого дома «приглашает агрессию». В связи с этим противники США по всему миру действуют настолько провоцирующим образом, отметил он.

При этом администрация бывшего президента США Дональда Трампа подобного не позволяла, добавил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января в штате Нью-Гэмпшир экс-глава Белого дома, кандидат на пост президента США Дональд Трамп вновь прошёлся по личности американского лидера Джо Байдена сказав, что тот «некомпетентный и коррумпированный». Также Трамп заявил, что у руководства Америкой стоят дураки.

В ночь на 3 февраля ВВС США нанесли ракетные удары по территории Ирака и Сирии. Джо Байден назвал действия США ответными на атаку по базе в Иордании. Он пообещал на этом не останавливаться. По его словам, подобные действия не останутся без реакции Белого дома.

Джо Байден на посту американского президента ввязался уже не в один вооружённый конфликт, хотя ранее обещал покончить с «вечными войнами», написали обозреватели The Wall Street Journal. Издание отметило, что Байден выглядит как президент военного времени. Вооружённый конфликт на Украине и обострение палестино-израильского противостояния угрожают отвлечь ресурсы от внутренних приоритетов США. Эти внешние факторы способны «омрачить» кампанию по переизбранию Байдена, считают авторы статьи.