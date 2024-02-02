Багдад, 3 февраля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Новая атака США по территории Ирака является нарушением суверенитета страны и грозит непредвиденными последствиями, заявил официальный представитель главнокомандующего Вооружённых сил Ирака Яхьи Абдаллы.

(сс) The U.S. Army Бомбардировка Ирака

«Эти удары наносятся в тот момент, когда Ирак стремится обеспечить стабильность в регионе. Они представляют собой нарушение суверенитета Ирака, подрыв усилий иракского правительства и угрозу, которая способна обернуться для Ирака и региона непредвиденными катастрофическими последствиями для безопасности и стабильности», — заявил Абдаллы.

По его словам, авиация США нанесла удары по городу Эль-Каим и приграничным районам Ирака.

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Как сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал удары ВС США по целям в Ираке и Сирии успешными. Он уточнил, что в операции участвовали несколько воздушных судов, в том числе бомбардировщики B-1. Американские военные за 30 минут выпустили более 125 высокоточных управляемых снарядов, сказал Кирби.

Телеканал CBS 1 февраля сообщил, что США одобрили план ударов по иранским объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке. Удары планируется наносить в течение нескольких дней, их целями станут объекты и военнослужащие Ирана на территории двух арабских стран, узнали журналисты.