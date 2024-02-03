Москва, 3 февраля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Военнослужащие российской армии пресекли четыре попытки украинских боевиков усилить передовые позиции и провести ротацию на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В течение суток были пресечены четыре попытки ВСУ в районах сёл Старомайорское и Ровнополя Волновахского района.

Ударами бомбардировочной авиации, артиллерией и атакой огнемётных систем были разбиты опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Урожайного.

Кроме того, уничтожены два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией в районе Водяного.

По словам Александра Гордеева, противник лишился самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», двух гаубиц Д-30, двух автомобилей и двух беспилотников, а также более 100 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 100 военных ВСУ, сообщил 2 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днём ранее Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли на южнодонецком направлении ещё до 115 военных.

Киев без поддержки артиллерии и беспилотников пытается стабилизировать ситуацию на фронте контратаками ВСУ, рассказал в интервью украинскому «Пятому каналу» бывший депутат Верховной рады, офицер украинской армии Игорь Лапин.