Москва, 2 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 100 военных ВСУ, сообщил 2 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на указанном направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили более 100 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30», — сказал Конашенков на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, сутками ранее Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли на южнодонецком направлении до 115 военных.

Потери ВСУ за январь составили свыше 23 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщил 2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ. За январе также было уничтожено более 3 тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.