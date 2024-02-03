Киев, 3 февраля, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Киев без поддержки артиллерии и беспилотников пытается стабилизировать ситуацию на фронте контратаками ВСУ, рассказал в интервью украинскому «Пятому каналу» бывший депутат Верховной рады, офицер украинской армии Игорь Лапин.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

В беседе он упомянул проводимые стабилизационные мероприятия, означающие, что кто-то пошёл на штурмы.

«Туда же не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии там маловато. Как отбивать без прикрытия тяжёлой артиллерии и так далее? Опять-таки, телами», — констатировал экс-депутат.

Также Лапин указал на нехватку у ВСУ личного состава, чтобы занимать оборону. Украинские войска без боя сдают позиции только для того, чтобы затем понести большие потери в контратаках.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ за прошедший месяц. В результате боевых действий только в январе ВСУ потерями убитыми и ранеными более 23 тысяч человек. В этот же период российскими бойцами уничтожено свыше 3 тысяч единиц различного вооружения, включая немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

В январе под Артёмовск для восполнения потерь в рядах ВСУ прибыли только что мобилизованные граждане, большинство из них не имеют опыта, констатировал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. На участке в районе Клещеевки и Курдюмовки противник пытается сдержать натиск российских войск. Каждый день из рядов ВСУ здесь выбывает до роты военнослужащих, добавил он.