Вашингтон, 3 февраля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Ответные действия США на атаку по базе в Иордании продолжатся — Белый дом не оставит подобные действия без реакции. Об этом предупредил американский лидер Джо Байден в распространённом заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем», — заявил президент.

При этом Байден уточнил, что Соединённые Штаты «не ищут конфликта на Ближнем Востоке», но те, кто желают навредить Америке, должны знать о том, что последует реакция.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В минобороны Штатов подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек. По сведениям источника CNN, дрон запустили поддерживаемые Ираном боевики, атака, вероятно, осуществлялась с территории Сирии.

Соединённые Штаты Америки начали военную операцию против Сирии в ответ на атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщил 2 февраля телеканал ABC. В результате атаки погибли минимум шесть человек.

1 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты, а также для защиты своих интересов на Ближнем Востоке. С таким заявлением шеф Пентагона выступил после атаки на американскую военную базу в Иордании.