Вашингтон, 3 февраля, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки начали военную операцию против Сирии в ответ на атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщил 2 февраля телеканал ABC со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Информацию о том, какие именно районы Сирии подверглись ударам журналисты не раскрыли.

По данным телеканала Al Hadath, самолёты ВВС США нанесли удары по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате атаки погибли минимум шесть человек.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты, а также для защиты своих интересов на Ближнем Востоке. С таким заявлением шеф Пентагона выступил после атаки на американскую военную базу в Иордании.

Власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, проинформировал 1 февраля телеканал CBS. Источники утверждают, что определяющим фактором атак станет погода, так как военные якобы хотят избежать жертв среди гражданского населения в условиях плохой видимости.

В конце января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В минобороны Штатов подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек. По сведениям источника CNN, дрон запустили поддерживаемые Ираном боевики, атака, вероятно, осуществлялась с территории Сирии.