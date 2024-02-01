Вашингтон, 1 февраля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты, а также для защиты своих интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«И президент страны Джо Байден, и я чётко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем всё необходимое для защиты своих военнослужащих и своих интересов», — заявил глава Пентагона, комментируя недавнюю атаку на американскую военную базу в Иордании.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон одобрил план ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии. Это реакция США в ответ на нападение на американскую базу в Иордании, сообщили западные СМИ. Пентагон планирует наносить удары на протяжение нескольких дней.

28 января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. Минобороны Штатов сообщило о трёх погибших американских военнослужащих.

Позднее арабские СМИ сообщил, что число пострадавших при атаке беспилотника увеличилось до 34.