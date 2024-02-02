Воронеж, 3 февраля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 3 февраля над регионом был уничтожен украинский беспилотник.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

По информации Гусева, силами ПВО на подлёте к Воронежу был обнаружен и сбит вражеский дрон самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным сведениям, нет. Оперативную ситуацию держу на контроле», — написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области.

Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 февраля.

40 дронов сбиты у села Берестовое в Харьковской области, села Новосёловка в ДНР, посёлка Новая Маячка в Херсонской области, сёл Семёновка и Работино в Запорожской области.

Количество беспилотников, уничтоженных за период проведения СВО, увеличилось до 11 620 единиц.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания 2 февраля заявил, что ВСУ России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по оборонным предприятиям Украины, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего ВСУ.