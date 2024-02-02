На подлёте к Воронежу силами ПВО уничтожен вражеский беспилотник
Губернатор Гусев: на подлёте к Воронежу силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
Воронеж, 3 февраля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 3 февраля над регионом был уничтожен украинский беспилотник.
По информации Гусева, силами ПВО на подлёте к Воронежу был обнаружен и сбит вражеский дрон самолётного типа.
«Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным сведениям, нет. Оперативную ситуацию держу на контроле», — написал в Telegram-канале губернатор Воронежской области.
Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 февраля.
40 дронов сбиты у села Берестовое в Харьковской области, села Новосёловка в ДНР, посёлка Новая Маячка в Херсонской области, сёл Семёновка и Работино в Запорожской области.
Количество беспилотников, уничтоженных за период проведения СВО, увеличилось до 11 620 единиц.
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания 2 февраля заявил, что ВСУ России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по оборонным предприятиям Украины, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего ВСУ.