Москва, 2 февраля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Система ПВО РФ за сутки уничтожила 40 украинских беспилотников. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

По данным ведомства, средства ПВО также сбили два снаряда РСЗО «Ольха».

40 украинских дронов сбиты в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Семеновка и Работино Запорожской области

Количество беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных в зоне СВО, увеличилось до 11 620 единиц.

Новость дополняется