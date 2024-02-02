Москва, 2 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в январе 2024 года нанесли 127 ударов высокоточным оружием по оборонным предприятиям Украины, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего ВСУ, сообщил 2 февраля министр обороны Сергей Шойгу.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В январе российские Вооружённые силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений вооружённых сил Украины и иностранных наёмников», — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864358" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 26 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в период с 20 по 26 января российские войска нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, в период с 20 по 26 января российская армия поразила арсеналы, военную аэродромную инфраструктуру, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наёмников.

19 января в Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России в течение предыдущей недели нанесли 17 групповых ударов, в том числе с использованием комплексов «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины. Поражались предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных дронов. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов. Цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты были поражены.