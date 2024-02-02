Вашингтон, 2 февраля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Российская команда пропустит в феврале 2025 года международный турнир, организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ). О принятии соответствующего решения 2 февраля объявила пресс-служба НХЛ.

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Участниками международных соревнований в следующем году станут сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Игры пройдут с 12 по 20 февраля.

В рамках предварительного этапа сборные проведут круговой турнир, затем в финале встретятся две лучшие команды. Встречи будут организованы в соответствии с правилами НХЛ, но по системе начисления очков Международной федерации хоккея (IIHF). Так, за победу в основное время команды получат по три очка, два очка присудят за победу в дополнительное время или серии буллитов, одно очко — за поражение в овертайме или серии буллитов, за проигрыш в основное время очки не предусмотрены.

На предварительном этапе овертаймы проведут в течение десяти минут в формате «три на три» или до первой заброшенной шайбы. В финальной встрече серия буллитов исключена, а в дополнительное время (по 20 минут) команды будут играть в полных составах до первой заброшенной шайбы.

Как сообщало ИА Регнум, до конца февраля Международная федерация хоккея примет решение об участии российской сборной в Олимпийских играх 2026 года в Италии, заявил 5 января президент IIHF Люк Тардиф. До этого времени федерация будет проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами — Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом, уточнил Тардиф.

НХЛ не проводила международные турниры с 2016 года. В последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в Торонто. Победителем тогда стала сборная Канады, команда России смогла дойти до полуфинала.

В 2024 году на территории России по указу президента Владимира Путина пройдут международные соревнования «Всемирные игры дружбы». Состязания проведут в Москве и Екатеринбурге. Путин подчеркнул, что Россия будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки. По его словам, без России крупные соревнования становятся ущербными.