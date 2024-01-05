Цюрих, Швейцария, 5 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) определится с участием сборной России в Олимпийских играх 2026 года в Италии до конца февраля. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Владимир Сергеев/РИА Новости

«Мы определимся до конца февраля. Сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом. Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля, постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр», — цитирует Тардифа пресс-служба IIHF.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, российских и белорусских спортсменов не пригласили к участию в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в этом году в Южной Корее.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления. В МОК пояснили своё решение тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.