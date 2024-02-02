Москва, 2 февраля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Рабочая группа Центральной избирательной комиссии выявила ошибки в подписных листах, которые сдали для регистрации в качестве кандидатов на пост президента России кандидатами лидер партии «Коммунисты России» Сергеем Малинкович и выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин. Об этом сообщил на заседании ЦИК зампредседателя комиссии Николай Булаев.

ЦИК РФ

По его словам, официально уведомить обоих политиков о выявленных ошибках могут в понедельник, 5 февраля.

«Понятно, что такая работа большая как сбор 100 тысяч подписей — чуть больше представлено, там почти 105 тысяч подписей — конечно, никогда не идет без ошибок. Есть ошибки, которые вызывают удивление, когда там какая-то неточность в написании», — сказал зампредседателя ЦИК.

При этом Булаев объяснил, что как правило, написании ЦИК по предложению рабочей группы не учитывает.

«Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются, в том числе, сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — подчеркнул Булаев.

Булаев предложил пригласить Малинковича и Надеждина на заседание рабочей группы по проверке предоставленных документов и подписей, чтобы напрямую показать им результаты проверочных процедур и представить им протоколы о тех выявленных замечаниях.

31 января ЦИК завершил приём подписных листов для регистрации в качестве кандидатов на пост президента России. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что уже зарегистрированы четыре кандидата: от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, от партии «Новые люди» — Владислав Даванков, от КПРФ — Николай Харитонов и как самовыдвиженец — Владимир Путин.

В тот же день самовыдвиженец, блогер-эколог Анатолий Баташев сообщил, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке. Он пояснил, что не готов сдать документы в ЦИК в установленный срок.Снял свою кандидатуру и председатель партии «Российский общенародный союз»Сергей Бабурин.

29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. По всей России в поддержку Путина собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс. Как рассказал 22 января Владимир Машков, в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.