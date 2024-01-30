Москва, 30 января, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин после подачи подписей в ЦИК 30 января заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России.

РИА Новости/Максим Блинов Сергей Бабурин

«В соответствии со статьёй 44 федерального закона РФ о выборах президента Российской Федерации я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации», — сказал Бабурин.

Как объяснил политик, в непростой для России час не время дробить силы народа. Бабурин призвал объединиться вокруг национального лидера Владимира Путина и выразил ему полную поддержку.

«Раздвоения патриотических сил быть не должно», — добавил он.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Голосование впервые будет трёхдневным. Также впервые в истории в выборах примут участие жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта.

29 января Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Сопредседатель его предвыборного штаба Владимир Машков заявил, что у Путина была возможность идти на выборы президента от партии, однако ему важно было увидеть поддержку граждан России, вне зависимости от политических взглядов, поэтому он участвует как самовыдвиженец. В штабе Путина 17 января сообщали, что по всей России в его поддержку собрали более 2,5 млн подписей, хотя, согласно законодательству, достаточно было 300–315 тыс.

Такая огромная массовая поддержка Владимира Путина является мощным кредитом доверия для реализации его политического курса и гарантией легитимности предстоящих выборов президента России, заявила ранее в беседе с ИА Регнум генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

Также в качестве кандидатов в президенты России ЦИК ранее зарегистрировал Леонида Слуцкого (выдвинут партией ЛДПР), Николая Харитонова (выдвинут КПРФ) и Владислава Даванкова (выдвинут партией «Новые люди»).

29 января председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что для проверки подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина впервые использовались нейросети. С их помощью сверили данные в протоколах с единой базой избирателей. По результатам проведённой проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, или 0,15% от числа проверенных подписей, речь идёт о неточностях в сведениях избирателей, рассказали в ЦИК.

Уже подано около 10 тыс. заявок на участие в электронном голосовании на выборах президента, рассказала также Памфилова. Кроме того, 2,5 тыс. заявок зарегистрировано через систему «Мобильный избиратель».