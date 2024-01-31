Москва, 31 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Самовыдвиженец, блогер-эколог Анатолий Баташев сообщил 31 января, что принял решение не участвовать в дальнейшей президентской гонке в России.

Сергей Савостьянов/ТАСС Анатолий Баташев

«Моя команда, волонтёры, юристы проделали колоссальную работу, чтобы я шёл дальше и чтобы я боролся, но я принял другое решение. В этот цикл я не иду дальше», — сказал Баташев, слова которого приводит ТАСС.

Он также отметил, что никто из «зелёных» политиков не доходил так далеко в президентской кампании.

«Но вы все понимаете, закон у нас предельно чёткий и понятный. Сегодня последний день сдачи подписей — мы не готовы», — констатировал Баташев.

Как передавало ИА Регнум, также 31 января заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев информировал, что выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов вышел из президентской гонки.

Также свою кандидатуру с выборов президента России снял и председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Бабурин призвал объединиться вокруг национального лидера Владимира Путина и выразил ему полную поддержку.

29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Также в качестве кандидатов в президенты России ЦИК ранее зарегистрировал Леонида Слуцкого (выдвинут партией ЛДПР), Николая Харитонова (выдвинут КПРФ) и Владислава Даванкова (выдвинут партией «Новые люди»).

Президентские выборы в России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

В этом году в президентских выборах примут участие четыре новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На этих территориях, прилегающих к Украине, действует военное положение.