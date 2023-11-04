Москва, 4 ноября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Запад попытался осуществить в отношении России экономический блицкриг и потерпел неудачу. Западные СМИ намеренно скрывают экономические и политические успехи России, заявил 4 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

Сергей Корсун ИА Регнум

Он заявил, что на Западе действует жёсткая цензура, не пропускающая материалы, которые бы рассказывали о позитивной динамике развития России.

По словам Патрушева, англосаксонская пресса намеренно игнорирует очевидный факт, что России, несмотря на множество незаконных санкций, удалось обеспечить свою военную, экономическую и продовольственную безопасность.

Это замалчивание правды неслучайно и осуществляется в рамках беспрецедентной экономической войны, объявленной Западом России, отметил секретарь СБ РФ.

«Экономический блицкриг в отношении России провалился», — сказал Патрушев, добавив, что Россия успешно справляется с западными санкциями.

Минфин США 2 ноября сообщил о введении санкций в отношении более 30 российских граждан и 200 компаний и организаций. Санкции коснулись в том числе российского банковского сектора (в том числе «Почта банка»). В санкционный список попала среди прочих инвестиционная компания АФК «Система».

В России отметили, что санкции — решаемая проблема, а также стимул к развитию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все российские крупные компании приготовились к возможному введению санкций и разработали план работы на случай попадания в чёрный список.

Президент Владимир Путин 3 ноября, комментируя западные санкции против членов Общественной палаты, сказал, что санкции недружественных государств можно считать хорошей оценкой работы на благо России тех, кто попал в список.