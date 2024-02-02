Москва, 2 февраля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление румынского генерала, начальника штаба обороны страны Георгицэ Влада, призвавшего «быть готовым к войне» с президентом России Владимиром Путиным.

Мария Девахина/РИА Новости Алексей Пушков

«Вслед за высшими военными руководителями Чехии, Голландии и Швеции устремился теперь румынский генерал. Он тоже срочно призывает «готовиться к войне с Путиным», словно опасаясь, что его опередят коллеги из оставшихся второстепенных стран НАТО», — написал Пушков в Telegram-канале.

Он напомнил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок давно опередила всех, заявив, что Запад уже якобы находится в состоянии войны с Россией.

По словам Пушкова, на Западе все как заведённые, говорят одно и то же. Он предположил, что Илон Маск уже вживил чипы им в мозг.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного. По его словам, страны НАТО сами искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что российские власти обладают всеми военно-техническими и другими возможностями, чтобы отвадить НАТО от любых опасных планов в отношении страны. Дипломат подчеркнул, что Россия будет укреплять своё северо-западное направление из-за действий Финляндии, вступившей весной в НАТО.