Москва, 6 октября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Российские власти обладают всеми военно-техническими и другими возможностями, чтобы отвадить НАТО от любых опасных планов в отношении страны. Об этом 6 октября заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

Максим Блинов/РИА Новости

Дипломат подчеркнул, что Россия будет укреплять своё северо-западное направление из-за действий Финляндии, вступившей весной в НАТО. Так, власти в Хельсинки начали строить вдоль российской границы защитные сооружения и намерены размещать иностранные силы и технику, пояснил замминистра.

«У нас есть все возможности, и военно-технические, и другие, для того чтобы надёжно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр 16 сентября заявил, что НАТО в 2024 году проведёт крупнейшие после холодной войны учения. По его словам, в них примут участие более 40 тыс. военных.

В МИД 21 сентября заявили, что с каждым годом военные учения НАТО носят всё более провокационный и агрессивный характер и намеренно проводятся в основном вблизи границ России. В министерстве подчеркнули, что речь уже идёт о реалистичных сценариях применения войск альянса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 28 сентября рассказала, что НАТО продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у российских границ. Таким образом дипломат прокомментировала сообщения о прибытии в Литву двух самолётов альянса дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry.