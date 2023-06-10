Москва, 10 июня, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Решение Международного суда ООН о допуске 32 стран к разбирательству между Украиной и Россией по Конвенции о геноциде разочаровало Москву. Все допущенные страны занимают проукраинскую позицию, притом что обвинения Киева абсурдны, говорится в заявлении, опубликованном 10 июня на сайте МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

В МИД отметили беспрецедентность принятого судом решения: третьи страны в количестве 32 допущены к разбирательству по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. Против такого решения выступила Индия. Судья Далвир Бхандари заявил, что массовость допуска третьих сторон серьёзно обременила процесс.

Вместе с тем суд согласился с требованием России и отказал представителю США — судье Джоан Донохью — в допуске к этому делу, отметили в МИД.

«Все допущенные в качестве «третьих сторон» государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю», — подчёркивается в заявлении.

Эти страны пытаются надавить на суд, чтобы в пользу Украины было принято необоснованное решение вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом обвинений. Россия видит в «лавинообразном» вступлении в дело посторонних государств недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.

Российская сторона разочарована решением суда ООН. Оно будет использовано против этого суда и всего международного правосудия. Курс на политизацию системы международного правосудия грозит подорвать всю систему мирного разрешения споров, говорится в заявлении.

26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск к России по поводу выполнения Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. При этом в Киеве отрицают проводимый геноцид в Донбассе, из-за которого России пришлось начать специальную военную операцию. Киев также требует от суда признать, что у России нет законных оснований для действий в отношении Украины.

Как сообщало ИА Регнум, среди стран, присоединившихся к иску Украины, в основном государства ЕС и НАТО. Им предстоит подготовить свои письменные предложения по указанному вопросу и представить их в суд к 5 июля.