Гаага, Нидерланды, 1 февраля, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины от 2017 года ждёт извинений от всех, кто обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. Такое заявление сделала заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Судом отклонены претензии Украины к России о финансировании терроризма, также большую часть претензий суд признал беспочвенными.

Дипломат считает, что было колоссальное политическое давление на суд, но принятое решение признаёт ложность заявлений Украины и её союзников и кураторов, а также проплаченных НПО о якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев.

«Ждём от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения», — призвала Мария Заболоцкая.

Как сообщало ИА Регнум, Международный суд ООН отказался на основании обвинений со стороны Украины признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР — «террористическими организациями», сказано в заявлении МИД России.

Выводы суда особенно важны в свете того, что вердиктом суда Украина рассчитывала подкрепить свои требования о передаче российских активов, «украденных на Западе», и введении против России международных ограничений, отметили в МИД.

Суд ООН также отклонил требование Украины о возложении на Россию ответственности за крушение малайзийского «Боинга» в 2014 году и не воспринял утверждения Киева о том, что к катастрофе причастны власти ДНР.

Суд полностью отказал Киеву во всех требованиях о компенсациях или иных формах удовлетворения, отмечено в заявлении.

Украина в 2017 году подала два иска в Международный суд ООН. В первом иске её представители заявили о якобы имевшем место нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями, а Россия поддерживала их финансово.

Во втором иске Украина сослалась на нормы Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, её представители утверждали, что в Крыму якобы происходит систематическая и целенаправленная расовая дискриминация этнических украинцев и крымских татар.