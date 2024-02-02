Москва, 2 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Потери Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь составили свыше 23 тысячи человек убитыми и раненными, сообщил 2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что за январе также было уничтожено более 3 тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

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Как передавало ИА Регнум, ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телеканала «Прямой» признал большие потери ВСУ на поле боя. Украинские войска, по его словам, теряют в месяц убитыми и тяжелоранеными 30 тысяч человек. При этом украинские власти и командование армии не раскрывают объём потерь ВСУ.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Игоры Мосийчука, именно главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный допустил потерю десяти бригад вместе с вооружением.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Залужный, с одной стороны, опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в пополнении личного состава. Залужный также признавал, что ВСУ не могут добиться успеха. Украинская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях, говорил он.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это произошло, например, в Крынках. В этот же день на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.