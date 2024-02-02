Киев, 2 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Украине необходима новая мобилизация для проведения ротации личного состава ВСУ на передовой, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point.

AP/TASS Виталий Кличко

«Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат на линии фронта», — сказал Кличко.

Он добавил, что пока мобилизованы 100 тыс. жителей Киева, мужчин и женщин. Из бюджета украинской столицы выделены порядка 7 млрд гривен (примерно 170 млн евро) для «поддержки армии Украины».

Как передавало ИА Регнум, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января в эфире местного телеканала «Прямой» признал большие потери ВСУ на поле боя. Украинские войска, по его словам, теряют в месяц убитыми и тяжелоранеными 30 тысяч человек. При этом украинские власти и командование армии не раскрывают объём потерь ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Залужный, с одной стороны, опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в пополнении личного состава. Залужный также признавал, что ВСУ не могут добиться успеха. Украинская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях, говорил он.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это произошло, например, в Крынках. В этот же день на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.