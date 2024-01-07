Киев, 7 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины теряют убитыми и тяжелоранеными 30 тысяч человек в месяц, заявил 7 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телеканала «Прямой».

Valeria Ferraro/Global Look Press

Он призвал руководителей киевского режима и ВСУ назвать объём потерь украинской армии и тем самым способствовать мобилизации в ВСУ.

«Я знаю, как они этого не хотят. Но другим способом вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками о том, что может служить кто угодно, кроме меня, невозможно», — сказал Луценко.

Ни власти Украины, ни командование ВСУ не сообщают о потерях киевской армии официально. В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим провёл уже девять волн мобилизации, а десятая продолжается до сих пор. Министр заявил, что общие потери ВСУ составили более 383 тысяч военнослужащих.

Украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях. Видеозаписи некоторых попыток принудительной мобилизации появляются в Сети и приводят к публичным скандалам.

В декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации, предполагающий очередную отмену отсрочек. В январе 2024 года главком ВСУ Валерий Залужный заявил депутатам Верховной рады, что без новой массовой мобилизации киевской армии будет «некем воевать».