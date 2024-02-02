Брюссель, 2 февраля, 2024, 03:13 — ИА Регнум. В результате атаки Израиля на сектор Газа был разрушен офис Бельгийского агентства развития (Enabel), сообщила в соцсети Х министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

«Офис Бельгийского агентства развития (Enabel) подвергся удару и был разрушен. Удары по гражданским зданиям неприемлемы», — написала Лябиб.

Главы МИД и министерства развития и сотрудничества Бельгии для прояснения случившегося вызовут посла Израиля, добавила дипломат. Лябиб потребовала проведения расследования инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре палестинское движение ХАМАС заявило о разрушении в секторе Газа более сотни мечетей. Кроме того, израильские военные нанесли удары по большинству исторических памятников на территории анклава. Так, в городе Газа в результате удара ЦАХАЛ была частично разрушена Большая мечеть Омара.

МИД Катара 1 февраля объявил о достигнутой договорённости прекращения огня в секторе Газа. Представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари отметил, что Израиль согласился на предложение о перемирии, в свою очередь от ХАМАС последовала положительная реакция.

По данным министерства здравоохранения Палестины на 29 января, в секторе Газа с начала эскалации конфликта (7 октября 2023 года) погибли более 26,7 тыс. палестинцев, около 70 тыс. получили ранения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.