Газа, Палестина, 9 декабря, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Более ста культовых сооружений были разрушены в результате израильских атак на сектор Газа, заявило 8 декабря палестинское движение ХАМАС.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

«В ходе продолжающейся агрессии в Газе израильские силы нанесли удары по большинству исторических памятников в палестинском анклаве. На сегодняшний день в секторе разрушены 104 мечети и три исторические церкви», — сообщили в Telegram-канале радикальной группировки.

ХАМАС осудило бомбардировку одной из древнейших мечетей в секторе — Большой мечети Омара в городе Газа. В результате удара здание было частично разрушено. Движение назвало эту атаку «варварским преступлением против религиозного и исторического памятника». Такие методы не способны сломить волю палестинского народа и его сопротивление агрессии, подчеркнули в ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря на заседании Совета Безопасности ООН США заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами проекта выступили 97 стран — членов ООН. Законопроект поддержали 13 делегаций, представители Великобритании воздержались.

Израильская авиация не пренебрегает нанесением ударов по территориям школ, больниц, жилых домов в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 декабря выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания за военные преступления в Газе. Рано или поздно он предстанет перед судом и заплатит за совершённые им военные преступления, сказал турецкий лидер.