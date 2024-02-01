Буэнос-Айрес, 2 февраля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. В Буэнос-Айресе у здания аргентинского конгресса сотни митингующих перекрыли одну из улиц. В центр города прибыла полиция.

Полицейский в маске, Аргентина Ricardo Huñis

Правоохранители перерезали путь вышедшим на акцию протеста людям. В результате начались столкновения со стражами порядка. Для разгона демонстрантов с проезжей части полиция использовала дубинки. Согласно новым правилам, полиция вправе применить силу для сдерживания участников митинга. Также к площади была стянута спецтехника.

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Накануне аналогичная акция прошла у здания парламента. Тогда полиция применила слезоточивый газ и задержала пять человек.

Протесты в Аргентине проходят на фоне обсуждения новых реформ президента страны Хавьера Милея.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января в центре Буэнос-Айреса несколько тысяч человек вышли на улицы на очередную акцию протеста против действующего правительства. Некоторые участки перекрыли сотрудниками полиции, которые перераспределяли поток демонстрантов.

В Аргентине профсоюзы в связи с реформами нового правительства созвали национальную забастовку на 24 января. Акция протеста прошла с участием работников транспортной сферы, также к митингу присоединились сотрудники предприятий и заводов. Федеральные власти отказали в оплате рабочего дня участникам демонстрации.

В декабре 2023 года после победы на ноябрьских выборах Милей представил указ с пакетом реформ, направленных на дерегулирование в сферах экономики страны. По словам аргентинского президента, он запланировал с правительством более 300 различных реформ. Прежде всего Милей избавился от ограничений на экспорт и отменил нормы, препятствующее приватизации госкомпаний, а также отказался от регулирования цен.