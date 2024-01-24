Буэнос-Айрес, 25 января, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек вышли на улицы в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию протеста против действующего правительства в среду, 24 января.

RonnyKA Флаг Аргентины

Акция протеста, организованная аргентинскими профсоюзами и левыми движениями и приуроченная к национальной забастовке, прошла у здания конгресса, где проводятся обсуждения новых реформ президента страны Хавьера Милея.

Отмечается, что обстановка на площади и прилегающих улицах в целом оценивается как спокойная. При этом некоторые участки перекрыты сотрудниками полиции, которые перераспределяют поток протестующих.

Как передавало ИА Регнум, 23 января профсоюзы в Аргентине в связи с реформами нового правительства страны созвали национальную забастовку. Всеобщая конфедерация труда Аргентины назначила 12-часовую национальную забастовку на 24 января, в рамках которой состоится марш к зданию парламента в Буэнос-Айресе. Экономическая политика, проводимая новым президентом страны Хавьером Милеем, вызвала недовольство аргентинских граждан. В конце прошлого года местные жители выходили на массовые митинги 21 и 27 декабря.