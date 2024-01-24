Профсоюзы в Аргентине созвали национальную забастовку
Буэнос-Айрес, 24 января, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Национальную забастовку созвали профсоюзы в Аргентине в связи с реформами нового правительства. Об этом 23 января сообщает новостной портал Perfil.
Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Аргентины наметила национальную забастовку на 24 января 2024 года, она продлится 12 часов и пройдёт в виде марша к зданию Конгресса (парламент) Аргентины по центру Буэнос-Айреса. Планируется, что в забастовке примут участие, прежде всего, работники транспортной сферы.
Чтобы избежать транспортного коллапса, забастовка будет не тотальной, автобусы и пригородные поезда будут ходить до 19:00 24 января, но работа аэропортов будет приостановлена. Кроме того, к забастовке планируют присоединиться работники заводов и предприятий.
Федеральные власти объявили, что у принявших участие в забастовке госслужащих рабочий день оплачиваться не будет. При этом власти одной из самых крупных провинций Аргентины Буэнос-Айреса, пообещали не делать никаких удержаний из зарплаты региональных чиновников, а члены правительства региона собираются присоединиться к шествию.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Аргентины Хавьер Милей намерен с помощью «шоковых» реформ избежать экономического кризиса в стране. Его команда подготовила почти 300 поправок к законам и нормативным актам, затрагивающих оборону, экономику, избирательное право и уголовный кодекс. В частности, предусмотрена реформа трудового законодательства, отмена регулирования цен правительством, отмена закона об аренде жилья.
Экономическая политика нового главы государства вызвала недовольство граждан страны. В центре Буэнос-Айреса местные жители 21 декабря и 27 декабря выходили на митинги.