Буэнос-Айрес, 24 января, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Национальную забастовку созвали профсоюзы в Аргентине в связи с реформами нового правительства. Об этом 23 января сообщает новостной портал Perfil.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Аргентины наметила национальную забастовку на 24 января 2024 года, она продлится 12 часов и пройдёт в виде марша к зданию Конгресса (парламент) Аргентины по центру Буэнос-Айреса. Планируется, что в забастовке примут участие, прежде всего, работники транспортной сферы.

Чтобы избежать транспортного коллапса, забастовка будет не тотальной, автобусы и пригородные поезда будут ходить до 19:00 24 января, но работа аэропортов будет приостановлена. Кроме того, к забастовке планируют присоединиться работники заводов и предприятий.

Федеральные власти объявили, что у принявших участие в забастовке госслужащих рабочий день оплачиваться не будет. При этом власти одной из самых крупных провинций Аргентины Буэнос-Айреса, пообещали не делать никаких удержаний из зарплаты региональных чиновников, а члены правительства региона собираются присоединиться к шествию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Аргентины Хавьер Милей намерен с помощью «шоковых» реформ избежать экономического кризиса в стране. Его команда подготовила почти 300 поправок к законам и нормативным актам, затрагивающих оборону, экономику, избирательное право и уголовный кодекс. В частности, предусмотрена реформа трудового законодательства, отмена регулирования цен правительством, отмена закона об аренде жилья.

Экономическая политика нового главы государства вызвала недовольство граждан страны. В центре Буэнос-Айреса местные жители 21 декабря и 27 декабря выходили на митинги.