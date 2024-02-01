Москва, 1 февраля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Следователи завершили генетичкую экспертизу останков погибших при крушении сбитого украинскими военными Ил-76 в Белгородской области. Идентифицированы останки всех погибших.

Кадр из видео

Всего в районе места падения самолёта обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

«При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета. Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года.», — указали в СК.

Также в СК России 1 февраля сообщили, что установлен тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолёт. Как предполагали эксперты и сообщали источники, ВСУ выпустили по самолёту с собственными пленными бойцами из района населённого пункта Липцы в Харьковской области две управляемые ракеты MIM-104A комплекса «Patriot» американского производства.

В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке, отметили в СК.

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Кроме того, экспертизы показали, что на смывах с объектов имеются следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данные расследования СК, указала, что страны коллективного Запада стали полноценными участниками конфликта, а граждане США должны понять, на то идут их деньги, ведь президент Джо Байден превратил своих граждан в соучастников трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате крушения воздушного судна никто не выжил.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. МИД России назвал атаку преднамеренной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию, отметил, что не понимает, зачем ВСУ понадобилось уничтожать самолёт. Москва будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул он. Однако, уже сейчас видно, что Киев и Запад пытаются замять тему с уничтожением самолёта ВКС России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что Запад совершенно не заинтересован в расследовании трагедии.