Газа, Палестина, 25 января, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Число человек, погибших в результате ударов и действий Армии обороны Израиля в секторе Газа, возросло до 25 900, количество пострадавших превысило 64 тысячи. Об этом в четверг, 25 января, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

Иван Шилов ИА Регнум

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года возросло до 25 900 человек, 64 110 получили ранения», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в министерстве здравоохранения анклава сообщали, что на момент 8 января при ударах со стороны Израиля погибли 23 084 человека, ещё 58 926 человек получили ранения.

24 января агентство Al Rai сообщило, что число погибших при обстреле здания агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 14 человек, ещё десятки ранены. Всего в здании укрывались около 800 человек. По словам директора БАПОР Томаса Уайта, в здание попали два выпущенных из танка снаряда.

Как передавало ИА Регнум, незадолго до этого генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ОО по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа 153 сотрудника ООН погибли в результате ударов со стороны Израиля. Также Гутерриш, выступая в начале собрания, призвал к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.