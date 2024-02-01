Вашингтон, 1 февраля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Американские власти одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке, сообщил 1 февраля телеканал CBS, ссылаясь на правительственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным телеканала, удары планируется наносить в течение нескольких дней, их целями станут объекты и военнослужащие Ирана на территории двух арабских стран.

Источники CBS утверждают, что определяющим фактором станет погода, так как военные якобы хотят избежать жертв среди гражданского населения в условиях плохой видимости.

Как передавало ИА Регнум, 28 января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании, погибли трое американских военнослужащих.

Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что число пострадавших при атаке беспилотника увеличилось до 34. По данным телеканала CNN, восемь военных удалось эвакуировать для оказания им медицинской помощи.

Агентство Bloomberg после инцидента сообщило, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку беспилотника на американскую военную базу на Ближнем Востоке и что не исключена возможность начала секретной операции против Ирана.

Россия категорически осуждает агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН, заявил 31 января на заседании Совбеза организации постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, действия США и Британии в Красном море напоминают о «худших временах» незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии.