Сана, 31 января, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Россия категорически осуждает агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН, заявил 31 января на заседании Совбеза организации постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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По его словам, действия США и Британии в Красном море напоминают о «худших временах» незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии.

Американские атаки в отношении Йемена представляют прямую угрозу международному миру, добавил Небензя.

Принадлежащий хуситам телеканал Al-Masirah ранее 31 января сообщил, что вооружённые силы США и Великобритании наносят удары по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах».

По данным телеканала, атаке подверглись северные окрестности города Саада — административного центра одноименной провинции. Информация о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 31 января хуситы заявили о новом обстреле американского эсминца USS Gravely в Красном море. По словам военного представителя хуситов Яхья Сариа, все военные корабли США и Британии, которые участвовали в агрессии против Йемена, определены в качестве целей вооружённых сил.

28 января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании, погибли трое американских военнослужащих. Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что число пострадавших при атаке беспилотника увеличилось до 34. По данным телеканала CNN, восемь военных удалось эвакуировать для оказания им медицинской помощи.

Ранее агентство Bloomberg уточняло, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку беспилотника на американскую военную базу на Ближнем Востоке и что не исключена возможность начала секретной операции против Ирана.