Вашингтон, 29 января, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Различные варианты реагирования на атаку беспилотника на американскую военную базу на Ближнем Востоке рассматривают в США, в том числе не исключена возможность начала секретной операции против Ирана. Об этом 29 января сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press/Daniel Reinhardt/dpa

Отмечается, что нападение, унёсшее жизни трех американских военнослужащих, «вызовет более решительную реакцию» Вашингтона. По мнению источников агентства, операция может по масштабам превзойти то, что предпринимали американские власти после начала эскалации израильско-палестинского конфликта в секторе Газа.

В числе возможных вариантов реагирования называется тайная операция, в ходе которой «США нанесут удар по Ирану». При этом официально о своём участии в этой кампании Белый дом заявлять не будет. Кроме того, США могут напрямую организовать и осуществить атаку на иранских чиновников.

Отмечается, что вне зависимости от того, что в итоге предпримут в Вашингтоне, президенту США Джозефу Байдену предстоит принять одно из важнейших ключевых решений на своём посту. Как полагают аналитики агентства, это может перерасти в прямую конфронтацию между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм после атаки по одной из американских баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента США Байдена нанести удары по территории Ирана.

По мнению сенатора, в противном случае нападения на американские военные базы продолжатся, так как усилия главы Пентагона Ллойда Остина в вопросе защиты американских военных потерпели крах.

В свою очередь, американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал сумасшедшими американских сенаторов, призывающих власти США нанести удары по объектам на территории Ирана из-за якобы связи иранских властей с йеменскими хуситами.