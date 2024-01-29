Вашингтон, 29 января, 2024, 07:23 — ИА Регнум. До 34 человек возросло число пострадавших при атаке беспилотника на одну из ближневосточных военных баз США. Об этом 29 января сообщил катарский телеканал Al Jazeera, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило информацию.

ИА REGNUM Пентагон

«Число раненных в результате нападения на наши силы в Иордании возросло до 34 человек», — уточняет телеканал. По данным CENTCOM, Вашингтон активно работает над выявлением вооруженной группировки, причастной к атаке на американских военнослужащих.

Кроме того, CENTCOM сообщило, что восьми раненным во время атаки военнослужащим потребовалась срочная эвакуация из Иордании для оказания более квалифицированной медицинской помощи. Состояние этих восьми пострадавших названо стабильным. Остальные пострадавшие проходят полное медицинское обследование для уточнения диагноза и назначения последующего лечения для полного восстановления.

При этом в Пентагоне не исключили, что количество раненых может возрасти, так как военнослужащие продолжают обращаться за помощью при ухудшении состояния.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, Соединённые Штаты не потерпят атак на свои базы и военнослужащих на Ближнем Востоке и намерены ответить на эти действия.

В результате ночной атаки беспилотника на базу США в северо-восточной части Иордании погибли трое американских военнослужащих и как минимум 25 пострадали. Телеканал CNN отметил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа это первый случай гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке в результате атаки.

Президент США Джозеф Байденв письменном заявлении возложил ответственность за удар на «проиранские группировки» в Сирии и Ираке. По словам главы Белого дома, нападение было «совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Как подчеркнул Байден, всех виновных привлекут к ответственности.