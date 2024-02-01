Москва, 1 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В Россию в январе 2024 года ввезено 78,9 млн яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции, сообщила 1 февраля пресс-служба Россельхознадзора на своём сайте.

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Так, говорится в релизе, в январе 2024 года из Азербайджана в Россию поступило 4,2 млн яиц, Турция поставила 5,6 млн штук, а Белоруссия — 69 млн яиц. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также отмечается, что с начала открытия российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана и Турции Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 11,1 млн яиц. Разрешение на экспорт столового яйца имеют шесть предприятий Азербайджана и 21 турецкая компания.

Как передавало ИА Регнум, резкий рост цен на куриные яйца начался в сентябре 2023 года. Всего с начала года продукт подорожал на 36,5%. Повышение стоимости яиц вызвало озабоченность Генеральной прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы России.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на куриные яйца в стране сбоем в работе правительства. Он пообещал, что ситуацию исправят, а также извинился перед россиянами за рост стоимости на этот продукт.

Решение об открытии российского рынка для импорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года. Первая партия азербайджанского столового яйца завезена в Россию 19 декабря 2023 года.

Возможность ввоза яиц с ряда турецких предприятий была одобрена Россельхознадзором с 23 ноября 2023 года. Первая партия яиц из Турции поступила в Россию 3 января.