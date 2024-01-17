Москва, 17 января, 2024, 21:23 — ИА Регнум. В России впервые с конца июня 2023 года подешевели куриные яйца, с 10 по 15 января цены на товар опустились на 0,2%, говорится в опубликованных 17 января материалах Росстата.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Снизились цены: на мясо кур (–0,9%), пшено (–0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (–0,2%)», — сказано в сообщении.

До этого в последний раз цены на куриные яйца в России снижались на неделе с 20 по 26 июня 2023 года — на 0,36%. Пик недельного роста приходился на неделю, завершившуюся 18 декабря (+4,62%), затем началось замедление (в том числе до 0,78% в первую отчётную неделю в январе).

Как передавало ИА Регнум, резкий рост цен на яйца начался в сентябре 2023 года, с начала года подорожание составило 36,5%. Рост цен на этот продукт вызвал озабоченность Генеральной прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря объяснил рост цен на яйца в стране сбоем в работе правительства. Он пообещал, что в ближайшее время ситуацию исправят, а также извинился перед россиянами за рост цен на куриные яйца.

29 декабря правительство приняло решение о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. В Минсельхозе 10 января заявили, что за последние две недели цены на яйца у производителей по первой категории снизились на 2,5%, по второй — на 4,2%.

Позднее в этот же день гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева посоветовала россиянам не ждать снижения цен на куриные яйца. По её словам, сейчас без учёта наценки и расходов розничных сетей отпускная цена на яйца составляет 95–105 рублей.