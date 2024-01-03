Москва, 3 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Россия получила из Турции первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук. Об этом сообщает 3 января пресс-служба Россельхознадзора.

(сс) CWitte

Первая партия пищевого яйца, предназначенная для дальнейшей реализации на территории России, ввезена через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр». Это 19,36 тонны яиц, уточнили в ведомстве.

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Партию яиц доставили в Россию грузовиками, следует из опубликованного видео.

В конце декабря в Россельхознадзоре сообщали об открытии поставок инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года яйца в России подскочили в цене более чем на 15% по сравнению с октябрём, с начала года цены на них выросли более чем на 36%. Ситуация привлекла внимание различных ведомств, включая Федеральную антимонопольную службу. Правительство приняло меры, в том числе временно отменило ввозные пошлины на яйца. Азербайджан в декабре поставил в Россию несколько партий яиц. Минсельхоз ожидает, что цены на яйца стабилизируются после Нового года.