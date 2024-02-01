Брюссель, 1 февраля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Средства Евросоюза для финансирования Венгрии останутся замороженными независимо от соглашения по предоставлению помощи Украине. Об этом 1 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Thijs ter Haar

«Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными», — приводит агентство его слова.

По словам дипломата, Венгрия всё ещё не выполнила свои обязательства для получения средств.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран ЕС в ходе саммита 1 февраля утвердили долгосрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. По данным Reuters, участники саммита пошли навстречу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и программа помощи Украине будет пересматриваться ежегодно.

В декабре 2023 года Орбан отказался поддерживать решение о выделении Киеву 50 млрд евро. По его словам, нет смысла утверждать четырёхлетнюю программу помощи в условиях, когда неясно, что будет с киевским режимом через три месяца.

Позднее Орбан говорил, что может снять вето в случае, если решение о финансировании Украины будет пересматриваться ежегодно. Власти ЕС при этом рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, сообщало издание Politico.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.