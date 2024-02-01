Брюссель, 1 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине €50 млрд в качестве макрофинансовой помощи, сообщила 1 февраля представитель пресс-службы Евросовета в соцсети X (бывшая Twitter).

Monika Skolimowska/Global Look Press

«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 млрд евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС», — говорится в сообщении.

В релизе ЕС уточняется, что это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.

Как передавало ИА Регнум, 31 января глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе заявил, что с начала специальной военной операции страны Евросоюза передали киевскому режиму оружия на €28 млрд. В 2024 году страны ЕС планируют поставить Киеву оружие на €21 млрд, добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал в связи с этим, что Украина и западные страны продолжают испытывать финансовые проблемы, США пытаются переложить бремя поддержки Киева на европейских налогоплательщиков.

На фоне поддержки Украины в некоторых странах Евросоюза с конца 2023 года не прекращаются забастовки и многотысячные митинги. Так, французские фермеры ранее завалили навозом и покрышками, а также залили кровью со скотобойни ворота префектуры Ажен. Демонстранты протестуют против повышения налогов на топливо и конкуренции со стороны дешёвого импорта. Как заявил представитель сельскохозяйственного профсоюза FNSEA, акция будет проходить «столько, сколько требуется». А в Париже заговорили о новом бунте «жёлтых жилетов».