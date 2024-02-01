Лондон, 1 февраля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о новом нападении неизвестных на судно у берегов йеменского порта Ходейда. Об этом говорится в заявлении управления, опубликованном 1 февраля в соцсети X (бывшая Twitter).

Global Look Press/Xinhua/Mohammed Mohammed

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях (примерно 105 километров. — Прим. ред.) к западу от Ходейды, Йемен. Власти ведут расследование», — говорится в сообщении.

UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Как передавало ИА Регнум, 31 января хуситы заявили об обстреле американского эсминца USS Gravely в Красном море. По словам военного представителя хуситов Яхья Сариа, все военные корабли США и Британии, которые участвовали в агрессии против Йемена, определены в качестве целей вооружённых сил.

В этот же день в СМИ появилась информация, что вооружённые силы США и Великобритании наносят удары по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах». В частности, атаке подверглись северные окрестности города Саада — административного центра одноименной провинции.

Россия категорически осуждает агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН, заявил 31 января на заседании Совбеза организации постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, действия США и Британии в Красном море напоминают о «худших временах» незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии.

Ранее агентство Bloomberg уточняло, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку беспилотника на американскую военную базу на Ближнем Востоке и что не исключена возможность начала секретной операции против Ирана.