Сана, 31 января, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о новом обстреле американского эсминца USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Mohammed Mohammed/Global Look Press

«Наши военно-морские силы выпустили соответствующие корабельные ракеты по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море», — сказал он в эфире телеканала «Аль-Масира».

Он также заявил, что «все военные корабли США и Британии, которые участвовали в агрессии против Йемена, определены в качестве целей вооруженных сил».

Как передавало ИА Регнум, 28 января беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании, погибли трое американских военнослужащих. Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что число пострадавших при атаке беспилотника увеличилось до 34. По данным телеканала CNN, восемь военных удалось эвакуировать для оказания им медицинской помощи.

Ранее агентство Bloomberg уточняло, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку беспилотника на американскую военную базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключена возможность начала секретной операции против Ирана.