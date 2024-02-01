Москва, 1 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов самолёта Су-25 по подразделениям ВСУ. Соответствующее видео опубликовано 1 февраля в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео

«Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.

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Как передавало ИА Регнум, 20 января Минобороны РФ показало работу российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» на сватово-кременном направлении. На видео демонстрируется, как вертолёт на предельно малой высоте подошёл на максимально близкое расстояние к позициям ВСУ. После применения авиационных средств поражения с кабрирования лётчики выполнили противоракетный манёвр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

Также военное ведомство 17 января показало кадры ударов самолётов Су-25 по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что лётчики, применив авиационные средства поражения, выполнили противоракетный манёвр и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были поражены.