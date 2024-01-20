Минобороны РФ показало работу «Аллигатора» на сватово-кременном направлении
Москва, 20 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Минобороны России 20 января в своём Telegram-канале показало работу российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» на сватово-кременном направлении.
«Аллигатор» уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении», — сказано в сообщении.
На видео, опубликованном в канале, демонстрируется, как вертолёт на предельно малой высоте подошёл на максимально близкое расстояние к позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). После применения авиационных средств поражения с кабрирования лётчики выполнили противоракетный манёвр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.
Как передавало ИА Регнум, также 20 января российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе посёлка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Также министерство показало кадры ударов самолётов Су-25 по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что лётчики, применив авиационные средства поражения, выполнили противоракетный манёвр и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были поражены.