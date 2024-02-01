Берлин, 1 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге, с раздражением ответил на вопрос о поставках киевскому режиму ракет Taurus. Об этом 1 февраля сообщил телеканал N-TV.

Kay Nietfeld/Global Look Press Борис Писториус

«Министр заявил, что он «устал» от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам на Украину», — говорится в публикации.

Отмечается, что Писториус больше не может слышать о дискуссиях по этому вопросу, поскольку считает, что Германия не обязана поставлять всё, что у нее есть, и должна сохранить за собой немного свободы при принятии решений.

Предполагается, что ожидания Киева снизятся ещё больше, учитывая такое негативное отношение главы минобороны ФРГ к поставкам Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января парламент Германии отклонил проект резолюции о поставке Украине ракет Taurus. В поддержку проекта резолюции проголосовали 178 депутатов, 485 выступили против, ещё три парламентария воздержались.

24 января канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал недостаточной помощь Киеву, запланированную странами Евросоюза на 2024 год. Он отметил, что для Германии было бы самонадеянным считать, что она может оказывать помощь Украине в одиночку.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а лишь усугубят ситуацию для Украины.