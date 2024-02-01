Москва, 1 февраля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Украинские боевики снова попытались атаковать российские территории с помощью дронов, сообщили 1 февраля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Около 06:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в официальном заявлении ведомства.

По уточнённым сведениям, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в небе над Белгородской областью четыре украинских дрона, над Воронежской — два БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля власти Белгородской области подтвердили уничтожение нескольких воздушных целей. Два объекта сбили на подлёте к городу Строитель Яковлевского городского округа, уточнил глава региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 1 февраля российские ПВО перехватили и уничтожили над Белгородской областью четыре дрона самолётного типа и над Курской — один беспилотник. О последствиях на земле в Минобороны не уточнили.