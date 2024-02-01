Москва, 1 февраля, 2024, 06:38 — ИА Регнум. В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 1 февраля была пресечена попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку.

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Так, российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью четыре дрона самолётного типа и над Курской — один беспилотник.

О последствиях на земле не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижегородской области в ночь на 1 февраля были сбиты два беспилотника самолётного типа. Пострадавших нет.

Отмечается, дроны пытались долететь до Нижнего Новгорода из Рязанской области на крайне низких высотах, чтобы их не заметили средства ПВО.

31 января силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над акваторией Чёрного моря 17 украинских ракет и ещё три над Крымом.

Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе населённого пункта Любимовка в Крыму. Повреждений авиационной техники нет.