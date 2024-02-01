Строитель, Белгородская область, 1 февраля, 2024, 06:31 — ИА Регнум. В Яковлевском городском округе Белгородской области сбили несколько воздушных целей, сообщил 1 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлёте к городу Строитель», — написал в Telegram-канале глава Белгородской области.

Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 января в Грайворонском городском округе белгородчины сбили несколько воздушных объектов на подлёте к посёлку Горьковский. Обошлось без пострадавших, однако повреждение получил один частный жилой дом в посёлке Хотмыжск. В строении выбило окно, были посечены машина и забор.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил о необходимости смещения демилитаризованной линии на Украине для обеспечения безопасности. Эта зона должна быть на таком удалении от российских территорий, чтобы предотвратить удары дальнобойных оружий иностранного производства, добавил Путин.