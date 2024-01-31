Вашингтон, 31 января, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки сняли с российского предпринимателя Алексея Фисуна санкции, введённые за участие в управлении Совкомбанком. Об этом 31 января сообщила пресс-служба американского министерства финансов.

РИА Новости / Владимир Астапкович

Минфин США оповестил об исключении двух упоминаний Фисуна Алексея Леонидовича 1965 года рождения из санкционного списка управления контроля за иностранными активами (OFAC).

Санкции против него были введены 24 марта 2022 года, он оказался в списке прочих руководителей Совкомбанка, которых американские власти сочли «элитами, близкими к президенту РФ Владимиру Путину».

Как передавало ИА Регнум, 11 января Соединённые Штаты Америки обновили санкционный список против России. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список директора 224-го лётного отряда (дочерняя структура Минобороны России) Владимира Михейчика, а также три самолёта командования военно-транспортной авиации России — два Ил-76 (бортовые номера — RF-78 757 и RF-86 898) и один Ан-124 (RF-82 011).

Также минфин ввёл рестрикции в отношении двух компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России. Под санкции попали полигон Вооружённых сил России Ашулук и военно-исследовательский комплекс Владимировка, расположенные в Астраханской области.

20 декабря США расширили антироссийский санкционный список на четыре компании и один танкер для перевозки нефтепродуктов Sanar 15, который ходит под российским флагом.

Члены палаты представителей США 21 декабря обратились к советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану с призывом ввести масштабные санкции против энергосектора России.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития.

Глава государства также отмечал, что расчёт западных компаний на то, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался. По словам российского лидера, участники экономической деятельности в России подросли и окрепли, наработали связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры. Они легко и просто заменили тех, кто покинул РФ.